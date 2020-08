Bebê nasce com mecha no cabelo e vira sensação na internet

No último dia dos pais, 9 de agosto, o bebê chamado Theo veio ao mundo com uma característica peculiar na Maternidade Santa Fé, no bairro Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte. Não demorou muito para ele virar uma sensação na internet.

O motivo? O pequeno nasceu com uma mecha branca no cabelo, que chama bastante a atenção. Ao G1, Fernanda Oliveira dos Santos, sua mãe, contou que ficou apreensiva antes de ver o bebê. “Fiquei desesperada porque não via o Theo. O meu marido olhando com olho arregalado e eu não via”, conta.

Reprodução/ Facebook Bebê com piebaldismo

Quando descobriu o charme do filho, Fernanda ficou encantada e contou que isso já rendeu muitas fotos com o bebê, além de muitas curtidas nas redes sociais. “Todo mundo ficou apaixonado. Ele tirou foto com todas as enfermeiras”, contou a mãe.

O motivo de Theo ter nascido com a mecha branca no cabelo é uma condição genética chamada “piebaldismo” que afeta a produção de melanina, pigmento que dá cor à pele. Pode fazer com que a criança nasça com uma mecha do cabelo sem cor, além de manchinhas brancas pelo corpo. O estado não afeta a saúde do ser humano.