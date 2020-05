Bebê nasce com duas bocas e passa por cirurgia para corrigir problema

Um homem foi preso na Tailândia acusado de roubar os calçados dos vizinhos para praticar “sexo” com os objetos. Theerapat Klaiya, de 24 anos, tem fetiche nesses itens e foi encontrado com 126 pares afanados de moradores na cidade de Nonthaburi.

Segundo a polícia, ele foi identificado por meio das câmeras de segurança instaladas na casa de uma vítima. Ao chegarem na residência de Klaiya, os agentes encontraram o material do crime e ele afirmou que colecionava os calçados há mais de dois anos.

O suspeito também disse que calçava os produtos na própria casa enquanto se excitava. Além disso, ele acrescentou, em depoimento, que após ficar com as sandálias, tênis e chinelos nos pés, ele abraçava-os e beijava-os, usava-os para massagear o corpo e, por fim, “fazia sexo com eles”.

Klaiya admitiu três acusações de roubo, além de violação da quarentena exigida pela pandemia de Covid-19. Ekkaphop Prasitwattanachai, da polícia local, contou à imprensa que esta não é a primeira acusação do homem. ‘Depois de prendermos o suspeito, também descobrimos que ele já havia sido preso no ano passado por roubar chinelos em outro distrito. Ele admitiu ter roubado as sandálias para fins obscenos, por isso será detido na delegacia até uma audiência no tribunal para os promotores decidirem sobre a próxima parte do processo legal para ele”.

(*Metro)