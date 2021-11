Bebê morre após ser arremessada em piscina durante assalto

A mãe Angélica Murillo tentou salvar a filha de apenas 9 meses, mas não conseguiu. Caso aconteceu no último fim de semana, no Equador

Uma mãe passou por uma experiência traumática, em Manabí, no Equador. Sua bebê foi deixada sozinha na piscina após assaltantes entrarem em sua casa. De acordo com informações divulgadas pelo The Sun, Angélica Murillo estava dando banho em sua filha Maria, de nove meses, em uma piscina inflável, quando a casa foi invadida, no último sábado (20).

Os bandidos chegaram à residência em uma motocicleta. Para entrar na casa, eles disseram que eram de um programa de vacinação canina. Como Angélica disse que não tinha animais de estimação, eles forçaram a entrada na propriedade e arrancaram a bebê dos braços da mãe.

Logo em seguida, eles levaram a mãe para dentro da casa e deixaram a bebê sozinha na piscina. Angélica entregou em torno de mil dólares para os assaltantes (mais de R$ 5.600, pela cotação atual). Mesmo sendo uma quantia alta, os ladrões ficaram insatisfeitos e amarraram a mãe para procurar mais objetos de valor. Só, depois, a dupla saiu da casa.

Em seguida, Angélica começou a pedir por socorro e seus gritos foram ouvidos por sua outra filha, que estava brincando na casa de um vizinho. Ao chegar em casa, a menina de 12 anos encontrou a irmã flutuando na piscina. Após ser desamarrada, a mãe tentou reanimar a bebê, no entanto, não teve sucesso. No domingo (21), a polícia ainda estava procurando os dois suspeitos.

De acordo com informações do site Infobae, a menina morreu no local. O veículo ainda ressalta que a segurança no país andino é um grande problema. Dados da Procuradoria-Geral da República do Equador apontam que até setembro de 2021 foram registrados mais de 18.200 roubos — um aumento de 27% em comparação com o ano anterior. As estatísticas indicam que, em média, ocorrem 66 furtos por dia no país. Os roubos a domicílios aumentaram 14% em relação ao mesmo período de 2020. Até setembro, foram registrados mais de 5.900 casos. A província de Manabí é a terceira mais afetada em todo o país por esse tipo de crime.