Bebê morre após madrasta “rolar” em cima dele enquanto dormia

Ela disse que “rolou” em cima da criança enquanto dormia

A madrasta de um bebê “rolou” em cima dele enquanto dormia no Jardim Imperial em Leme (SP). O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com a polícia, a mãe do bebê acordou no início da manhã e ficou na sala da residência. No quarto, ficaram a criança 1 ano de 5 meses e sua companheira.

Por volta das 10h, a companheira acordou e correu até a mãe do bebê. Na sequência, ela disse que “rolou” em cima da criança enquanto dormia.

Rapidamente, a mãe pediu socorro para a polícia. Os agentes realizaram manobras de reanimação até a chegada do Corpo de Bombeiros. Em seguida, o bebê foi levado para o hospital. Entretanto, ele não resistiu e morreu por parada cardiorrespiratória.