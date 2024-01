Bebê morre após ficar com irmã de 2 anos e pais saírem para beber

Caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia; a mãe foi presa por abandono de incapaz

Um bebê de apenas 2 meses morreu após ser deixado em casa com a irmã de 2 anos enquanto a mãe, o pai e o padrasto saíram para beber, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital goiana. A morte é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida.

O caso aconteceu no domingo (14/1). A mãe das crianças, que não teve o nome divulgado, foi presa por abandono de incapaz. Segundo a delegada que acompanha o caso, Thaynara Andrade, a polícia foi chamada após o bebê dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Brasicon.

A criança teria chegado à unidade de saúde ainda com vida, no entanto, o corpo já estava rígido, frio, azulado e com sangramento no nariz. De acordo com a investigadora, a equipe médica ainda tentou reanimar o bebê, mas sem sucesso.

Bebedeira

Após a morte da criança, a mãe, o pai e o padrasto foram encaminhados à delegacia. A mãe contou à polícia que deixou o bebê dormindo com a irmã, em casa, e saiu para beber. “Primeiro, ela disse que voltou, viu que a criança estava fria e a cobriu com um cobertor”, disse a delegada em entrevista à CBN Goiânia.

Ainda de acordo com a mãe, ela voltou para casa depois de algumas horas e, novamente, achou o bebê frio apesar do cobertor. “Ela conta que ligou a luz, viu o sangamento no nariz e na boca da criança e, neste momento, pediu socorro aos vizinhos e levou para UPA”, disse a investigadora.

Causa da morte