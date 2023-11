Bebê mantido por 42 dias na barriga da mãe que teve morte cerebral recebe alta no ES

Rhuan nasceu extremamente prematuro, pesando cerca de 800 gramas, e recebeu alta da maternidade nesta quinta-feira (9) após 136 dias de internação.

O bebê Rhuan, que nasceu extremamente prematuro com 825 gramas e foi mantido na barriga da mãe que teve morte cerebral por 42 dias até o parto, recebeu alta nesta quinta-feira (9) da maternidade do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após 136 dias de internação.

Com direito a passagem por um corredor de bolas e homenagem dos profissionais da unidade, o pequeno, que agora está com quase de 3,5 quilos, foi levado para a casa do pai e da avó paterna, que serão responsáveis por sua criação juntamente com a avó materna, Adailda dos Santos.

A história de Rhuan e da mãe, Alana, ficou conhecida em todo o Brasil depois que o Globo Repórter mostrou como a tele UTI ajudou a salvar a vida dele ainda na barriga da mãe.

Alana foi internada quando a gravidez não tinha nem seis meses. Após sofrer uma série de complicações, ela teve morte encefálica. A família optou por manter a gestação até que fosse viável a retirada do bebê do útero.

Rhuan agora terá o crescimento e o desenvolvimento acompanhados pela equipe do Hospital Infantil Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim. Ele ainda tem um problema pulmonar que pode ser tratado em casa.