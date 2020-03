Bebê escapa após se “esconder” atrás de carro e ser atropelado pelo pai

arrow-options Divulgação Incidente foi registrado por câmeras de segurança

Um bebê de 1 ano e 7 meses foi atropelado pelo pai em Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia. O empresário Fábio Júnior Pereira Gomes, de 38 anos, não percebeu que a criança estava atrás do carro, reu ré e passou por cima do bebê. O caso aconteceu na manhã de domingo (1º), no Setor Vila Rosa Heitor.

Câmeras de segurança próximas à residência registraram o momento em que a criança sai pelo portão de casa sem que o pai perceba. Ela saiu da garagem, foi para a parte de trás do automóvel passando por pontos cegos do pai. O carro sai da garagem e a criança ainda consegue se pendurar, mas cai no chão e uma das rodas passa por cima dele. O pai desceu desesperado após perceber o que aconteceu e colocou a criaça no colo.

“A hora que dei ré ouvi um grito. Aí na hora imaginei o que podia ser e pensei ‘misericórdia’, passei em cima do meu filho. Não senti a roda passar por cima dele, só percebi pelo gritinho dele mesmo”, disse ao G1 Goiás.

A criança foi encaminhada À Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O menino foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiâna. Após passar por exames, o menino teve alta. Apenas uma das pernas sofreu arranhões.

“Foi um milagre de Deus na nossa vida. Passou o susto e agora só temos que agradecer. Ele nasceu de novo”, contou o pai.