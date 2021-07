Bebê é resgatado no mar da Tunísia após ser ‘esquecido’ pelos pais; assista

Reprodução Menina de um ano é encontrada a um quilômetro da costa nordeste da Tunísia

Um bebê de um ano de idade foi resgatado no mar da praia de Kelibia, na costa nordeste da Tunísia , pelo Serviço de Proteção Civil e o salva-vidas após se perder dos pais e boiar por mais de um quilômetro na direção contrária a costa. Segundo informações da rádio local Shems FM, os pais da criança alegaram estar “distraídos” no momento do acidente. Confira o momento do resgate:





Nas imagens compartilhadas pelo salva-vidas, que buscou a criança com um jet-ski, é possível visualizar a criança em uma bóia rosa. Ao chegar para resgatar o bebê, a menina encontra-se chorando no alto mar. As imagens do resgate foram compartilhadas nas redes sociais.





As autoridades locais aconselharam os responsáveis a prestar mais atenção quanto aos fortes ventos da região, que teriam levado a criança para o mar. Muitos usuários de redes sociais questionaram a justificativa dos pais por não prestar a devida atenção a um bebê de um ano que encontrava-se à deriva pelas águas.