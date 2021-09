Bebê é assassinada a tiros enquanto mamava nos braços da mãe

Uma criança de cerca de 1 ano foi assassinada a tiros, nessa terça-feira (7/9), enquanto mamava nos braços da mãe, em Horizonte, no Ceará. A mãe e o pai da menina também foram mortos após serem atingidos pelos disparos.

Segundo informações do G1, a família estava dentro do carro quando aconteceu o triplo homicídio. A criança foi encontrada morta nos braços da mãe, que estava no banco do passageiro, ao lado do companheiro.

Um morador da região contou aos policiais que o homem assassinado iria limpar o local onde aconteceria um bingo. Ele trabalhava como pintor e participava da organização desses eventos.

Parentes da família dizem que a família não recebia ameaças de morte. O pai da criança ainda tinha outras duas filhas, de um relacionamento anterior.