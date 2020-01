Bebê declarado morto é encontrado chorando 5 horas depois em necrotério de hospital

No ‘jogo da sorte’, apenas uma bala é colocada no tambor do revólver e são feitos disparos, em direção a alguém, sem saber em qual posição está o projétil

Distrito Federal – Uma jovem de 18 anos foi morta pelo namorado com um tiro na cabeça nesta terça-feira, na QR 425 em Samambaia (DF), a 25 km de Brasília. De acordo com a Polícia Militar, o autor do disparo, Leonardo Pereira, acionou a corporação, por volta de 5h20, e afirmou que ele e a vítima Gabrielly Miranda estavam “brincando” de roleta-russa. As informações são do Portal Uol.

No “jogo da sorte”, apenas uma bala é colocada no tambor do revólver e são feitos disparos, em direção a alguém, sem saber em qual posição está o projétil. O homem, de 31 anos, foi preso em flagrante. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, usado como arma do crime.

De acordo com a corporação, Leonardo alegou que a morte teria sido acidental. O casal teria passado a noite bebendo e, pela manhã, eles resolveram “brincar” de roleta-russa. Ainda segundo a PM, o autor do crime estava desnorteado.