Bebê de um ano morre devido à overdose de fentanil em creche

Um bebê de 1 ano morreu na sexta-feira, 15, devido à overdose de fentanil, em Nova York, nos EUA. Autoridades locais acreditam que Nicholas Dominici entrou em contato com a substância por meio do tapete de cochilo utilizado por ele na creche em que ficava. Mais três crianças foram hospitalizadas por serem expostas à substância.

Resumo:

Droga foi encontrada debaixo do tapete de cochilo onde os bebês dormiam;

Dona do estabelecimento, Grei Mendez, e outro homem foram presos pela polícia;

Marido de Mendez é procurado pelas autoridades como suspeito.

Investigadores afirmaram na segunda-feira, 18, que encontraram um quilo de fentanil debaixo do tapete onde os bebês cochilavam e uma prensa utilizada para embalar os narcóticos. Os policiais ainda encontraram um sistema de vigilância no estabelecimento. As crianças começaram a evidenciar sintomas de overdose de opioides enquanto dormiam.

Durante o fim de semana, a polícia levou sob custódia a dona da creche Divino Nino Day Care, Grei Mendez, de 36 anos, e o primo de seu marido que alugava um quarto na creche, Carlisto Acevedo Brito, de 41, que agora enfrentam acusações de assassinato e tráfico de drogas. Nenhum dos dois tinha antecedentes criminais.

O advogado de defesa, Andres Aranda, afirmou que a dona do estabelecimento não tinha conhecimento de que as drogas estavam no local. “Ela alugou o quarto para alguém e não sabia o que estava acontecendo”, disse Aranda. Ele ainda concluiu que toda essa situação é uma tragédia para todos os envolvidos.

De acordo a polícia, registros telefônicos indicam que Grei Mendez ligou para o seu marido antes de realizar uma chamada de emergência para o 911, número usado nos EUA. Foram encontrados vídeos que mostram o esposo de Mendez retirando coisas do porão antes da chegada dos paramédicos.

A creche Divino Nino era licenciada e passou por uma inspeção em setembro. Autoridades estão em busca do marido de Grei Mendez, que é considerado um dos suspeitos. A polícia local confirmou que nunca houve queixas sobre uma possível operação de drogas no centro para crianças.

Durante um discurso, o prefeito de Nova York ressaltou que a quantidade ingerida por Nicholas Dominici seria letal até mesmo para um adulto. “Nós simplesmente nos tornamos tão confusos como sociedade […] Tínhamos fentanil em um local para crianças”, desabafou.