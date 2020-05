Bebê de seis meses morre vítima da Covid-19 em Santos

A Prefeitura de Santos divulgou um boletim no último sábado (30) com o número atualizado de óbitos da cidade, que fica no litoral de São Paulo. Segundo o A Tribuna , o município já registra 149 óbitos e, entre as seis novas vítimas que entraram para essa estatística, está um bebê de apenas seis meses. Ele tinha um histórico de malformação congênita e acabou não resistindo a Covid-19.

Reprodução Bebê de seis meses não resistiu a Covid-19 em Santos





Além do bebê, duas mulheres, sendo uma de 56 anos e outra de 83 anos, e três homens, com idades entre 69 e 85 anos, são as demais vítimas da doença. Santos ainda aguarda o resultado de outras 24 mortes que podem ter sido causadas pela Covid-19 .

A cidade possui mais de 3,5 mil casos confirmados da doença e, no sábado, a Seção de Vigilância Epidemiológica (Seviep) recebeu mais 77 notificações. Santos está recebendo pacientes de cidades vizinhas para internação e taxa de leitos de UTI ocupados diminuiu de 76% para 70% na rede pública.