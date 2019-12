Bebê de pai roqueiro faz sinal de rock’n’roll no ultrassom e causa espanto; veja

2019 já está se despedindo! Um ano desafiador que nos deixou ainda mais fortes para conquistar as metas do ciclo que irá se inciar. Para comemorar a chegada do ano novo merecemos estar vestida em um visual arrasador!

O look de réveillon branco é uma tradição brasileira que traz paz e boas energias para próximo ano. As cores e seus respectivos significados simbolizam os desejos para a chegada desta nova estapa e são fator importante no outfit, seja em um acessório, sapato ou no look todo. Como o amarelo que traz prosperidade, verde esperança, rosa amor e por aí vai!

Confira abaixo as nossas dicas de como estar deslumbrante no ano novo com as cores certas os seus desejos em 2020.

Branco

O branco traz é a pureza, tranquilidade e paz. Aproprie-se deste clima e aposte em um vestido longo de laise e nos pés a sandália dourada é o ponto chave. Se a sua virada for em um lugar sofisticado, o modelo nudist de salto é a ideal, mas caso a passagem seja na praia, uma rasteirinha dourada é opção certa.

Vermelho

A cor quente significa amor e para conquistar um visual de tirar o fôlego opte pelo vestido midi de renda. Mas caso seu desejo for inserir o vermelho nos acessórios, a sandália de salto grosso é perfeita para o ano novo !

Rosa

A cor da paixão, um dos maiores desejos das brasileiras: um toque a mais de paixão na vida. Para exalar ainda mais o perfume feminino no réveillon , um vestido midi rodado com decote tomara-que-caia é o visual perfeito. Finalize o look com a sandália de strass, que confere o toque glam.

Verde

Esperança e equilíbrio para 2020! O verde incorpora um toque de alegria ao visual. Para sair da zona de conforto, experimente o monocromático ou tom sobre tom. A calça de alfaiataria verde com um top – um tom mais claro – traz uma nuance moderna ao composé!

Amarelo/Dourado

A segunda cor mais amada pelas brasileiras, ficando atrás apenas do branco. O amarelo é a cor da prosperidade e expansão. O vestido dourado, cheio de brilho, é perfeito para as mulheres mais ousadas que amam passar o ano novo glamourosas. A dica é deixar o glitter brilhar e apostar em modelagens mais simples.

Esteja deslumbrante para iniciar 2020 com o pé direito, aposte no visual que te representa! Deixe nos comentários a cor que você irá apostar para abrir o ano novo . Feliz 2020!