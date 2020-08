Bebê de apenas dois meses fala e surpreende a mãe; veja vídeo

Reprodução Bebê falante





Kerry Clark, um menininho de apenas dois meses, ganhou fama após falar sua primeira palavra. O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, e foi registrado em vídeo. Nas imagens divulgadas pelos pais do pequeno, Shakiemah e Antonio, o bebê responde quem está falando com ele com um simpático “oi”.

No registro, os pais se divertem e dão risada com o filho. “Querido, você faz dois meses amanhã!”, diz a mãe, chocada. “Essas são as primeiras palavras de Kerry? Não sei”, finaliza. Confira o vídeo: