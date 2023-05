Bebê de 9 meses cai do 3º andar de prédio no ES e está em estado grave

Uma tia disse à polícia que suspeitava que o pai da criança, que enfrenta problemas psiquiátricos, pudesse ter arremessado a filha, mas não viu o que causou a queda.

No início da noite deste sábado (27), policiais militares foram acionados para atender a um chamado em um hospital particular localizado no bairro Campo Grande, em Cariacica. O motivo da urgência era a entrada de uma criança de nove meses que poderia ser vítima de violência doméstica.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a recepcionista do hospital, que informou que a menina havia sido levada por uma tia para receber atendimento médico.

Segundo a parente da criança, ela estava retornando para casa quando presenciou a sobrinha caindo na sua frente, aparentemente de uma altura correspondente ao terceiro andar do prédio onde residem.

Desesperada com a situação, a tia imediatamente socorreu a criança, acompanhada pelo irmão, e a levou para o hospital particular. Ela relatou às autoridades que suspeitava que o pai da criança, que enfrenta problemas psiquiátricos, pudesse ter arremessado a filha, mas não viu o que causou a queda.

Já a mãe da criança chegou ao hospital momentos depois da tia e, em estado de choque, não conseguiu fornecer informações precisas sobre o ocorrido, afirmando apenas que ninguém havia arremessado a filha do terceiro andar.

Devido à gravidade da situação, a equipe médica optou pela transferência da criança para o Hospital Infantil Milena Gottardi por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da queda e determinar se houve negligência ou intenção criminosa envolvida no incidente.