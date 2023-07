Bebê de 6 meses morre com sinais suspeitos de violência sexual e física

Os pais da criança, de 21 e 29 anos, foram presos em flagrante

Uma bebê de 6 meses morreu na noite desse sábado (1°), na Santa Casa de Ouro Preto, na região Central de Minas, com sinais suspeitos de violência física e sexual. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os pais da criança, de 21 e 29 anos, foram presos em flagrante.

Segundo a PM, a criança deu entrada no hospital, por volta de 21h30, em parada cardiorrespiratória. Os médicos realizaram manobras de ressuscitação, mas a menina não resistiu e morreu.

A mãe de 21 anos e o pai de 29 afirmaram que a bebê havia caído da cama do casal. No entanto, a equipe médica verificou que a menina tinha hematomas no rosto incompatíveis com a suposta queda. Além disso, os ferimentos indicavam que a suposta agressão poderia ter ocorrido há cerca de dois dias.

Ainda conforme a PM, após a morte da criança, os médicos encontraram indícios de violência sexual na menina. Diante das evidências, a equipe de plantão acionou os militares.

Aos policiais, a mãe da criança disse que estava na casa do companheiro e deixou a criança na cama com ele enquanto ia tomar banho. Em dado momento, ela ouviu o choro do bebê e encontrou o homem já socorrendo a vítima. Já o pai disse que deixou a menina sozinha por cerca de cinco minutos para buscar um lanche na cozinha e, quando ouviu um barulho, voltou e encontrou ela caída no chão, socorrendo-a para o hospital em seguida.