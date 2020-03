Bebê de 6 meses é agredida e estado de saúde gravíssimo; pais estão presos

Doze pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida após uma lancha explodir no rio Paranaíba, em Canápolis, a 662 km de Belo Horizonte.

A explosão aconteceu no domingo (8) e o Corpo de Bombeiros informou que 10 adultos e três crianças estavam na embarcação. Segundo testemunhas, os ocupantes colocaram os coletes salva-vidas e pularam no rio no momento do incêndio. No entanto, um deles não pegou o item de segurança e desapareceu.

Os feridos tiveram queimaduras de segundo e terceiro graus e foram encaminhados para o hospital de Canápolis, em Minas Gerais. Em seguida, eles foram transferidos para Uberlândia.

As buscas pela pessoa que está desaparecida tiveram início logo após o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os trabalhos continuam nesta segunda-feira (9).

(*R7)