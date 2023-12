Bebê de 4 meses morre após briga entre vizinhos em condomínio no ES

Aos policiais, a assistência social contou que ao questionar os pais do bebê sobre o ocorrido, eles disseram que, no dia anterior, estavam sentados na calçada do condomínio quando ocorreu uma briga entre moradores. Segundo os pais, o bebê estava deitado em uma cadeirinha ao lado deles. Pouco tempo depois, dois moradores do condomínio começaram a discutir e, de repente, um deles levou um soco e caiu em cima da criança. Passado o susto, o bebê parou de chorar. No entanto, durante a noite, a criança voltou a chorar e os pais resolveram levá-la ao médico. A versão dos pais foi confirmada por um morador do condomínio à polícia. Nesta quinta, após a morte do bebê, o serviço de transporte de cadáver da Polícia Civil foi acionado para levar o corpo do recém-nascido do Pronto-Atendimento de Alto Lage até o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. De acordo com a polícia, somente após os exames cadavéricos será possível confirmar a causa da morte. "O caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica para as diligências que o caso requer", disse a Polícia Civil em nota.

Menino teve lesões internas após um homem cair em cima dele durante uma confusão. Caso é investigado pela Polícia Civil A morte de um bebê em Cariacica será investigada pela Polícia Civil. O menino, Rhavy Lourenzo Martins Firme, de apenas 4 meses, morreu nesta quinta-feira (30) após dar entrada no Pronto-Atendimento de Alto Lage. Segundo o boletim de ocorrência, na última quarta-feira (29), um casal deu entrada no pronto atendimento com o bebê chorando. Após passar pelo raio-x, a equipe médica constatou lesões internas. Como o pai estava muito alterado, os médicos até suspeitaram que a criança poderia ter sido agredida. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada. Aos policiais, a assistência social contou que ao questionar os pais do bebê sobre o ocorrido, eles disseram que, no dia anterior, estavam sentados na calçada do condomínio quando ocorreu uma briga entre moradores. Segundo os pais, o bebê estava deitado em uma cadeirinha ao lado deles. Pouco tempo depois, dois moradores do condomínio começaram a discutir e, de repente, um deles levou um soco e caiu em cima da criança. Passado o susto, o bebê parou de chorar. No entanto, durante a noite, a criança voltou a chorar e os pais resolveram levá-la ao médico. A versão dos pais foi confirmada por um morador do condomínio à polícia. Nesta quinta, após a morte do bebê, o serviço de transporte de cadáver da Polícia Civil foi acionado para levar o corpo do recém-nascido do Pronto-Atendimento de Alto Lage até o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. De acordo com a polícia, somente após os exames cadavéricos será possível confirmar a causa da morte. “O caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica para as diligências que o caso requer”, disse a Polícia Civil em nota. Facebook e Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

