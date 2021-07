Bebê americano nasce com “seios” que dão até leite

Vanessa Moran disse que os seus hormônios foram transferidos para o pequeno Kylan Sherrill durante a gravidez, o que fez com que o seu bebê desenvolvesse tecido mamário aumentado. A mulher, de 28 anos, levou Kylan ao médico porque estava preocupada que houvesse algo muito sério com ele.

Mãe de dois filhos, Vanessa contou que Kylan foi então diagnosticado com uma doença rara chamada galactorreia neonatal, que afeta apenas 2% dos bebês em todo o mundo, tanto homens quanto mulheres.

O menino sofre com diagnosticado com uma doença rara chamada galactorreia neonatal,A condição é causada por altos níveis de estrogênio na mãe durante a gravidez, que é transferido para a corrente sanguínea do bebê através da placenta e estimula o crescimento do tecido mamário e a produção de leite.

Para aumentar a conscientização sobre a doença, Vanessa, de Indiana (EUA), agora compartilhou imagens dos “seios” de Kylan dando leite.

“Com uma semana de vida, o tecido em volta do mamilo começou a aumentar. Parecia que ele tinha seios e eu achei muito estranho”, declarou a americana, em reportagem no “Sun”.

Não há tratamento para se livrar do tecido dilatado e da secreção leitosa, pois espremê-lo pode causar mais inflamação, abcessos e até mesmo promover a produção de leite. Quando Kylan atingiu 1 ano, em junho, os “seios” diminuíram, e os pais ficaram aliviados.