Reprodução: Alto Astral Bebê Alice: confira os momentos mais fofos da pequena que ‘fala difícil’

Se você é um está sempre antenado em relação às novidades da internet, com certeza o vídeo de uma bebezinha articulando palavras difíceis já apareceu na sua tela. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a Alice, de 2 anos, conquistou o coração dos internautas com seus vídeos falando palavras como “oftalmologista” e “estapafúrdio”.

A conta do Instagram, que viralizou em meados de julho, na verdade, é de Morgana Secco, mãe de Alice. No entanto, desde que se tornou conhecida na rede, a pequena faz o maior sucesso não só ao tentar dizer palavras que, se bobear, nem um adulto consegue falar, mas também ao mostrar momentos momentos fofos e especiais de sua vida em Londres com a família.

Sendo assim, para morrer de amores pela bebezinha, que tal ver alguns momentos que vão muito além das palavras compridas que a pequena fala? Confira 5 momentos fofíssimos de Alice :

Tu veeens!

Com penteado no cabelo, Alice chegou a cantar Anunciação com o seu violão de brinquedo. O vídeo repercutiu tanto na internet que acabou chamando atenção até mesmo do compositor da música, Alceu Valença. “Adorei Alice cantando e tocando Anunciação!❤️”, comentou Valença. Quem sabe mais para frente tenha uma parceria musical, não é mesmo?

Delicioso e nutritivo

Ao ser questionada pela mãe o porquê de estar comendo brócolis, a pequena responde: “para o corpo ficar forte”. Além de saudável, a criança é mais consciente do que muitos adultos!

Agachada e em pé!

Quer começar a treinar? A Alice pode te ajudar! A bebê quebrou os termômetros de fofura ao ensinar os internautas a se exercitarem. Fazendo poses de yoga, como a do cachorro olhando para cima, a pequena dá uma força para os treinos em casa.

Fazendo chimarrão

Pronta para tomar um chimarrão, Alice foi tentar colocar os ingredientes no copo e acabou derrubando tudo no chão. Morgana, que acabou encarando o momento com muita graça, brincou: “To na dúvida de qual legenda usar pra esse vídeo, então deixarei vocês comentarem. Já tô rindo litros aqui de imaginar os comentários”.

De coelhinha

Além da música Anunciação, Alice também aproveitou para cantar uma música infantil de Páscoa! Com o assessório de orelhas de coelho na mão e um pijama todo listrado, a menina canta direitinho e ganha os corações dos brasileiros.