BBB26 | Veja o momento em que Jordana cumpre promessa e faz topless

Sem saber que a eliminação de Breno é falsa, a advogada pulou na piscina da casa mais vigiada do Brasil sem a parte de cima do biquíni

O Paredão Falso, da noite de terça-feira (3/3), ainda está rendendo nas redes sociais. Após Juliano Floss deixar a casa mais vigiada do Brasil para encontrar Breno no quarto secreto, sem saber da dinâmica da semana, Jordana cumpriu sua promessa: fazer topless no BBB26.

Quando entrou na mira da eliminação, a sister prometeu que se voltasse pularia na piscina sem a parte de cima do biquíni. E foi isso que ela fez.

No isolamento, Breno e Juliano riram da inocência de Jordana e seu grupo, que passaram a manhã celebrando a vitória na votação do público.

A chegada de Juliano no quarto secreto

Na manhã desta quarta-feira (4/2), Juliano Floss foi conduzido ao Quarto Secreto para encontrar Breno, que está no local desde a noite de terça (3/3), após vencer o paredão falso. O mineiro escolheu o dançarino para ser seu hóspede durante a dinâmica.

Juliano Floss foi vendado ao Quarto Secreto e, ao remover o item, ficou surpreso ao reencontrar Breno. O dançarino gritou, caiu no choro e abraçou o biólogo.

“O Paredão Falso era o meu!”, avisou Breno. “É sério? Mentira”, questionou Juliano enquanto chorava e abraçava Breno. “Pediram pra eu escolher alguém pra vir pra cá, e eu escolhi tu”, explicou o brother. “Estou muito feliz, você não tem noção”, continuou o biólogo.

Breno e Juliano Floss retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite: “Durante o nosso programa ao vivo, os dois voltam para a casa. Eu estou ansioso para ver a reação do pessoal”, anunciou Tadeu Schmidt.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp