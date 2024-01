Foto: Reprodução BBB24: saiba quem são os famosos do grupo camarote

O grande momento para os fãs de reality show chegou! Foram anunciados os participantes famosos do Big Brother Brasil, pegando a internet de surpresa. Os membros do famoso “Camarote” do BBB mesclam grandes nomes da mídia e surpreende pela diversidade, trazendo desde cantores à influenciadores digitais.

Unindo gerações, a seleção de estrelas feita pela produção do BBB 24 promete entreter o Brasil inteiro, desde as pessoas que acompanham o mundo dos famosos até mesmo os jovens mais ligados em redes sociais. Quer saber os nomes do camarote do BBB 24? Vamos te contar.

Conheça os participantes do camarote BBB 24

Listamos os participantes famosos que aceitaram entrar no reality show da TV Globo e devem garantir entretenimento.

6. MC Bin Laden

O funkeiro e cantor tem 29 anos e é de São Paulo! Jefferson, como é conhecido na sua vida pessoal, é responsável pelo memorável hit “tá tranquilo, tá favorável” e promete proporcionar momentos memoráveis no BBB.

5. Yasmin Brunet

Filha da icônica modelo Luíza Brunet, a também modelo e influenciadora Yasmin Brunet tem 35 anos e é do Rio de Janeiro! Figura carimbada da mídia nacional, a jovem já foi casada com o atleta Gabriel Medina e coleciona fãs na internet.

4. Vanessa Lopes

Uma das influenciadoras digitais com o maior número de seguidores do TikTok, Vanessa Lopes soma mais de 40 milhões de seguidores online e encanta a internet com as suas coreografias. A jovem entra no reality show envolvida em uma possível polêmica com Yasmin Brunet, prometendo entregar possíveis grandes momentos no reality!

3. Vinicius Rodrigues

Vinicius tem 29 anos, é do Paraná e é atleta paralimpico! Consolidado no cenário, o homem é famoso por ter quebrado o record dos 100 metros rasos em 2019 para amputados de perna acima do joelho.

2. Rodriguinho

Uma das personalidades mais icônicas dos anos 90, Rodriguinho tem 45 anos e se consagrou como um dos grandes nomes do pagode nacional.

1. Wanessa Camargo

A cantora de 44 anos é dona de diversos hits como “Amor Amor” e “Shine it On” se consagrou nos anos 2000 como uma das principais expoentes do pop brasileiro! Recentemente, Wanessa se envolveu em uma nova polêmica após reatar o seu relacionamento com o Dado Dolabella.

