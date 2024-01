BBB24: decoração da casa impressiona; veja fotos e detalhes da decoração

Foto: Reprodução BBB24: decoração da casa impressiona

O Big Brother Brasil 24 chegou com uma decoração que transcende qualquer expectativa, criando um ambiente mágico e encantador para os participantes. Cada espaço da casa foi meticulosamente projetado para refletir uma atmosfera única, repleta de detalhes fascinantes. Desde os quartos até a área externa, a cenografia transporta os telespectadores para um mundo de fantasia.

Por isso, vamos apresentar, em uma análise detalhada, acompanhada de fotos, e revelar os encantos e surpresas que a decoração do BBB24 reserva para todos os espectadores. Prepare-se para explorar esse universo decorativo extraordinário que eleva a experiência do reality a um patamar totalmente novo.

Veja a casa do BBB 24

Será que é essa é a casa mais bonita de todas as edições?

A sala

Palco de decisões importantes, a sala da casa do ‘BBB 24’ é uma grande biblioteca de castelo. E para quem diz que o tempo passa de forma diferente dentro do confinamento, nada melhor que um relógio instalado na parede. Além de girar descompassado e não mostrar a passagem convencional das horas, ele é na verdade o temido botão da desistência. Será que vai ser acionado?

Confessionário

Descrevendo o espaço reservado da “casa fantástica do BBB”, podemos imaginá-lo como um encantador jardim de inverno mágico. Nele, fica uma poltrona clássica em tons de cinza e dourado, com um grande espaldar que evoca a imagem de um trono, e que aguarda para ser o assento central nos momentos de desabafo, voto, justificativa e estratégia de cada participante do ‘BBB 24’.

Molduras douradas adornam as folhagens das paredes, criando uma atmosfera fantasiosa que difunde os limites entre o confinamento e o mundo exterior. Este espaço funciona como um portal inesperado que transporta os participantes para outra dimensão.

Os quartos

Na casa do Big Brother Brasil, os quartos transcendem sua função de meros espaços de descanso, tornando-se locais estratégicos para as dinâmicas do jogo. A alocação dos participantes em determinados quartos ocorre por afinidade estética, proximidade no jogo, desentendimentos na convivência e outros critérios conhecidos apenas pelos confinados.

No BBB 24, um elemento surpresa aguarda os participantes no segundo andar da casa: além do Quarto do Líder, há um quarto adicional. Esse espaço incorpora elementos mágicos e astronômicos, apresentando uma decoração inventiva com tons de roxo e azul, além de detalhes em dourado, como estrelas e planetas, conferindo-lhe uma atmosfera alquímica.

O Quarto do Líder na nova edição do Big Brother Brasil é um ambiente confortável e ilusionista em preto e branco, complementado por diversas cores em objetos, paredes e roupa de cama, incorporando formas geométricas para um toque divertido. No andar inferior, os dois quartos apresentam temáticas opostas inspiradas em contos clássicos.

Enquanto um evoca elementos terrestres, como árvores e raízes, com uma paleta de verde e marrom, o outro reflete o elemento ar, com tons pastéis de lilás e rosa, criando a sensação de voar acima das nuvens. A decoração inclui referências a seres mágicos, como gnomos na casa da árvore e a resplandecência das fadas, com borboletas, libélulas e uma árvore branca adornada com purpurina, flores e folhas coloridas.

Área externa

A área externa da casa do BBB 24 é um refúgio para os participantes, com uma cenografia inspirada em uma floresta encantada dividida em partes diurna e noturna. A seção diurna, conectada à casa, destaca a vivacidade de animais diurnos, enquanto a parte noturna, próxima à porta de eliminação, cria uma atmosfera sombria com árvores, morcegos e corujas.

Cozinha

As cozinhas da Xepa e do VIP no BBB 24 permanecem separadas. A cozinha da Xepa possui uma atmosfera de taberna medieval, com elementos rústicos em tons de marrom, uma mesa de madeira e bancos retangulares para acomodar os membros do grupo menos privilegiado.

Enquanto isso, na cozinha VIP, a modernidade e o conforto são evidentes, mantendo a magia com cores vibrantes e ilusões de ótica nas estampas. A diversão continua na louça do grupo VIP, inspirada nos objetos animados de “Alice no País das Maravilhas”.

Banheiro

O cenário lembra um poço dos desejos, com o clássico balde que, em tempos e lugares distantes, era usado para retirar água. Contudo, trata-se apenas de uma brincadeira, pois o chuveiro quente está assegurado. No entanto, é importante usar a água de forma consciente para evitar escassez e não colocar todos na condição de “Tá com nada”.

Fonte: Mulher