‘BBB22’: Rodrigo Mussi defende Arthur Aguiar e alfineta Douglas Silva

Rodrigo Mussi, segundo eliminado do “BBB 22”, defendeu a permanência de Arthur Aguiar nesta segunda-feira (7).

Arthur foi o principal desafeto de Rodrigo durante a participação no reality, mas o eliminado prefere que o ator permaneça na casa mais vigiada do Brasil na disputa do terceiro paredão. Arthur encara Douglas Silva e Naiara Azevedo. “Então bora ajudar o Arthur Aguiar a ficar e jogar, até porque o Bbb é um jogo. Fora, DG!”, escreveu Mussi.





Rodrigo pediu a eliminação de Douglas Silva e aproveitou para alfinetar o participante por desperdiçar voto na formação do paredão no domingo (6). “Sejamos diretos e práticos Douglas Silva não está ali para jogar, votou no Vini porque ele não ia receber voto. Oi?!”, ironizou.

sejamos diretos e práticos @Silva_DG não está ali para jogar, votou no Vini porque ele não ia receber voto. Oi?! Então bora ajudar o @Aguiarthur a ficar e jogar, até porque o #Bbb é um jogo. #FORADG — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) February 7, 2022





O ex-BBB garantiu que, se voltasse ao “BBB” pela casa de vidro, seria aliado de Arthur no jogo. “Enquanto eu estivesse lúcido eu ia ficar amigo do Arthur e inventar um monte de fic pros outros. Aí depois se eu ficasse maluco de novo só Deus sabe”, brincou.