BBB22: Naiara Azevedo é eliminada do reality com 57,77% dos votos

A cantora sertaneja Naiara Azevedo foi eliminada do BBB22 na noite desta terça-feira (8) com 57,77% dos votos em uma disputa no paredão com os brothers Arthur Aguiar e Douglas Silva.

Douglas ficou com 38,96% dos votos e Arthur Aguiar com apenas 3,27%.

Ao todo, o BBB22 computou 1,6 milhão de votos por minuto , totalizando 147,3 milhões de votos.