The Music Journal Brazil BBB22: Ludmilla não aprova aliança entre Brunna Gonçalves e Maria

A cantora Ludmilla recentemente foi ao Encontro com Fátima Bernardes , e comentou sobre o que acha da aliança entre as participantes do BBB22, Brunna e a atriz Maria . A bailarina fez os dois testes do reality com a mesma dupla, porém, as duas não conseguiram bons resultados.

“Eu acho que ela e a Maria são uma dupla maravilhosa para conviver na casa, mas para a prova, acho que elas tinham que se separar”, opinou ela, arrancando risos de Fátima Bernardes.

“Elas são muito parecidas, a dupla tem que ser diferente. Acho que elas são tão parecidas que na hora da prova nenhuma pensou em virar o pão” , explicou referindo-se à prova desta quinta-feira (27) na qual Brunna e Maria foram desclassificadas na primeira rodada.