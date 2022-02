‘BBB22’: Anitta chama Rodrigo Mussi de “ex mais rápido da vida”

Reprodução/Instagram Rodrigo Mussi e Anitta





No início do jogo, Anitta demonstrou interesse pelo participante Rodrigo, eliminado no último paredão do “BBB 22”. O encanto da cantora pelo brother, porém, caiu por terra após algumas das atitudes dele durante o confinamento, que não a agradaram. Rodrigo brincou com a situação e citou Anitta, nesta segunda-feira, numa de suas publicações na web, referindo-se a ela como “ex”.

“Como diria minha ex Anitta: fã ou hater?”, comentou ele, após mencionar o participante Arthur numa publicação. Para a surpresa de Rodrigo, Anitta viu que foi citada como “ex” e respondeu: “O ex mais rápido que eu já tive na vida.”





Um fã comenta que o “ex” mais rápido da vida da artista teria sido o participante que participou do “Domingou com Hulk”, num game para arranjar um “crush” para Anitta. Ela, então, o corrige: “Aquele ainda teve beijo, né? Esse aí (Rodrigo) eu nem cheguei a ver”.

Mais rápido que a participação no Domingão ontem 😂😂 https://t.co/7CpaqpqDLn — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) February 7, 2022





Rodrigo, na sequência, manda cantada para Anitta: “Ainda dá tempo”, mas apagou em seguida a publicação, em que disse também que aprendeu lições no programa para não ser mais um” hétero top”, eu que Anitta não precisaria se preocupar com isso.