‘BBB21’: Viih Tube se desentende com Carla Diaz, “Você está sendo sonsa”

Divulgação Viih tube e Thaís Braz





Após a Festa Americanas na madrugada deste sábado, 27, no BBB21 , Carla Diaz foi falar com Thaís no Quarto Cordel, que estava triste desabafando com Gilberto e Viih Tube. A modelo estava chorando por estar com medo de ir pro paredão.

Carla começou a elogiar a colega de confinamento. “Você é uma mulher incrível. Mas eu não estou entendendo isso, gente”, disse. Nesse momento, Viih Tube parece não ter gostado da atitude da atriz e disse que ela estava se “fazendo de sonsa”.





Você viu?

Sem entender, Carla peguntou: “Sonsa?” e a youtuber rebateu: “Está um pouco óbvio. Você já a viu mal ontem, todo dia ela está meio mal. Dá para perceber o que pode acontecer. Se você fizer os cálculos, você consegue entender mais ou menos”.

“Eu fiz os cálculos e realmente acho que ela não vai. Nossa, Viih, para que essa grosseria?”, questionou Diaz.

Vendo que a situação estava tensa, Viih decidiu pedir desculpas para a atriz. “Desculpa. Eu estou muito estressada hoje. É muita informação, é muita coisa”. Carla Diaz chegou a responder: “Assim como você está querendo defender, eu também estou querendo defender e acalmá-la”.

As duas continuaram discutindo porque Carla queria entender porque foi chamada de sonsa: “Depois eu falo com você o que eu estou sentindo, não preciso falar aqui com um monte de gente. É melhor”, disse a youtuber.