BBB21 | A energia do Tarot para casa mais vigiada do Brasil

A pedidos, resolvi trazer o que o Tarot tem para nos dizer da casa mais vigiada do Brasil nesse momento.

Após embaralhar, a carta apresentada foi a lâmina do Louco , que dentro da sua representação carrega dois aspectos, início e conclusão, justamente porque consegue ser a carta sem número ou passa a ser 0 e 22, na qual passa por sua jornada em busca da sua identidade e com isso a expansão do SER dentro de um ciclo que está sempre em evolução.

O Louco

Ele é o eterno viajante, é o arcano que inicia sua jornada em busca de si, com isso se joga as experiências da vida, onde descobre que nem tudo é flores, que é preciso ter muita coragem para às descobertas do mundo e ir em busca de SER, assumindo os riscos e as responsabilidades.

E o BBB21

Com a energia desse arcano para a casa mais vigiada, o trunfo O Louco, que anuncia um momento de experienciação aos confinados e a quem está fora dele, independente de certo e errado, essa edição vem nos trazer uma reflexão sobre nossa identidade e o que fazemos com aquilo que nos acontece, seja de bom ou ruim.

Cada um ali deve sair e ao adquirir consciência sobre tudo que houve, será um período de regeneração e descobertas de si.

Lidar com as própria dores e visitar as próprias sombras será a jornada individual de cada um, esse arcano fala da liberdade e da necessidade de assumir a responsabilidade das nossas atitudes e evoluir com isso.

Aqueles considerados o GRUPO DO “MAU” , devem passar por um período de amadurecimento e de reconhecimento de quem se é, a compreensão do que é necessário para ser melhor para si, pois as escolhas ruins nos traz colheitas ruins e haverá necessidade em lidar com os reveses ocasionados por si só, em busca de si e da própria identidade e reconhecimento, talvez daquilo que nem se tem consciência de que necessita para descobrir os próprios recursos e a partir daí, ser sua melhor versão.

Ao chamado GRUPOS DOS MOCINHOS , será uma momento de reflexão e principalmente nunca esquecer dos próprios valores, não se deixar levar pela ingenuidade, acreditar sempre em que se é, por mais que pessoas e situações digam ao contrário.

É acreditar que existe algo maior e saber ouvir intuição, acreditar sempre que o melhor tende a vir, por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis.

E para o público?

É importante que sejamos melhores, muitas vezes julgamos, mas será que já não fomos cruéis em algum momento ou julgamos errados?

Nós pede a reflexão de que precisamos trabalhar em nós para sermos melhores para nós mesmos, aprendendo a lidar com os nossos próprios demônios em busca da nossa evolução.

Se permita, ouse, seja sua melhor versão e não se esqueça que somente você é seu próprio limite.

Texto: Renata Prado | Terapeuta e Taróloga

Instagram: @r enataprado.terapeuta

