“BBB”: Victor Hugo lembra de Guilherme e agradece: “Sua correntinha está aqui”

Durante o raixo-x deste domingo (8), que aconteceu logo depois da festa que acontece todos os sábados no “BBB 20”, Victor Hugo deixou um depoimento super carinhoso para o sexto eliminado da edição, Guilherme.

arrow-options Reprodução Guilherme e Victor Hugo no “BBB”





“Feliz aniversário Guilherme. Exatamente, sei que é seu aniversário. Sua correntinha está aqui. Eu e Gabi estamos sempre lembrando de você. Fica com Deus e feliz aniversário”, disse o brother do ” BBB 20 “.

Após a eliminação de Guilherme , na última terça-feira (3), Victor Hugo chorou e foi desabafar com Mari. “Não foi o nosso jogo, eu entendi bem o discurso do Tiago. Ele não deixou nada para mim”, lamentou o participante do ” BBB 20 “. A inflencer tentou consolá-lo: “Mas não precisa de nada, você tem suas memórias”.