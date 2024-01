Foto: Reprodução BBB: 5 tendências de moda que viralizaram com a ajuda do reality

O Big Brother Brasil, além de ser um fenômeno televisivo https://www.selecoes.com.br/cultura-lazer/por-que-gostamos-tanto-de-assistir-reality-show-psicanalista-explica/ , também se tornou um verdadeiro influenciador de moda, impulsionando diversas tendências que conquistaram o público brasileiro. Ao longo das edições do programa, os participantes se destacam não apenas por suas personalidades e estratégias de jogo, mas também por seus estilos únicos, que rapidamente se tornam referências para os espectadores.

Nessa matéria, exploraremos cinco tendências de moda que ganharam destaque e viralizaram graças à visibilidade proporcionada pelo reality show. Desde acessórios marcantes até peças de vestuário icônicas, o BBB se consolida como um verdadeiro catálogo de moda que inspira e conquista o público.

Leia também: 7 ícones da moda que continuam inspirando.

Tendências de moda influencidas pelo BBB

Lembra de todas?

1. Brincos de pena da Sabrina Sato

Sabrina Sato, reconhecida como uma das participantes mais fashionistas a passar pelo reality show, conquistou os corações dos brasileiros em 2003 ao exibir uma moda marcante. Na época, a personalidade e estilo de Sabrina se destacaram por meio de seus brincos de pena, que se tornaram um ícone fashion e geraram grande repercussão.

Essa escolha de acessório não apenas refletiu sua ousadia no universo da moda, mas também contribuiu para consolidar sua imagem como uma influenciadora de estilo, deixando uma marca duradoura no cenário fashion brasileiro.

2. Headband de cetim de Maria Melilo

Maria Melilo, vitoriosa como campeã do “BBB 11”, brilhou não apenas pelos seus feitos no programa, mas também pelo seu estilo marcante. Em um ano específico, ela foi vista usando um dos acessórios mais em evidência: uma headband de cetim adornada com laços e pérolas.

A escolha desse acessório não apenas realçou a elegância e feminilidade de Maria, mas também refletiu as tendências da moda da época. Sua capacidade de incorporar peças estilosas contribuiu para consolidar sua posição como uma referência de moda e beleza, deixando uma impressão memorável na audiência e no mundo da moda.

3. Papete de Manu Gavassi

Os sapatos vermelhos com solado mais grosso usados por Manu Gavassi no “BBB 20” se tornaram um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, marcando presença tanto dentro quanto fora da casa. O calçado, além de estiloso, capturou a atenção do público, gerando inúmeros memes e discussões sobre moda.

A escolha de Manu Gavassi por esse acessório demonstrou sua personalidade única e ousada, destacando sua influência no cenário fashion. Esse episódio contribuiu para consolidar Manu não apenas como uma participante marcante do programa, mas também como uma referência de estilo, cujas escolhas de moda continuam a reverberar muito tempo depois do término do reality.

4. Biquíni de Crochê de Jade Picon

Os biquínis de crochê usados por Jade Picon durante sua participação no “BBB 22” causaram um verdadeiro alvoroço no mundo da moda e nas lojas de beachwear. A influenciadora digital, conhecida por seu estilo único e autêntico, trouxe os biquínis de crochê para o centro das atenções, levando à alta demanda e, em alguns casos, ao esgotamento dos modelos nas lojas.

O impacto de suas escolhas de moda não apenas demonstrou a influência de Jade Picon no universo fashion, mas também refletiu a capacidade do “BBB” em impulsionar tendências e criar fenômenos de estilo que se estendem para além dos limites da casa mais vigiada do Brasil.

5. Bandana no BBB21

Durante suas participações no reality show, Viih Tube, Carla Diaz e Camilla de Lucas mostraram sintonia fashion ao apostarem no mesmo acessório de cabelo: a bandana. A escolha desse item demonstrou não apenas o estilo individual de cada uma, mas também sua capacidade de incorporar tendências contemporâneas.

A bandana, versátil e atemporal, adicionou um toque estiloso aos visuais das participantes, evidenciando como a moda pode ser uma forma expressiva e unificadora mesmo em um contexto de competição. Essa coincidência fashion contribuiu para a construção de imagens marcantes dessas participantes ao longo do programa.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher