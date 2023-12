BBB 24 terá mudança em votação e “Monstro” mais assustador

Descubra as mais recentes mudanças reveladas por Tadeu Schmidt durante o anúncio do “BBB 24”, envolvendo as dinâmicas de votação nos Paredões e as penalidades do Monstro. O Big Brother Brasil 2024 tem sua estreia marcada para 8 de janeiro.

O tão aguardado “BBB 24” está a apenas 18 dias de sua estreia, e as expectativas estão nas alturas com as novidades que prometem agitar a dinâmica dos participantes e suas eliminações.

Enquanto especulações fervem sobre quais celebridades podem adentrar a casa mais vigiada do Brasil, a TV Globo tem liberado gradualmente alguns “spoilers” do que está por vir a partir do dia 8 de janeiro de 2024.

Uma nova chamada do “BBB 24” trouxe à tona uma mudança na votação, anunciando uma abordagem mista sem entrar em detalhes detalhados.

Tadeu Schmidt, que pela terceira vez consecutiva estará à frente do reality, revela na chamada: “A gente pode dividir a votação, chefe. Metade para os mutirões, metade voto único, um voto por CPF”.

A questão sobre o possível aumento no castigo do Monstro também paira no ar para esta nova edição. Em resposta a um fã que sugeriu um castigo sem intervalos de descanso, Tadeu Schmidt brinca: “Despertador programado de hora em hora aqui já”.

Entre outros pedidos dos fãs, incluindo obrigar os participantes a cozinhar e realizar mais tarefas domésticas, a casa recebeu uma decoração inspirada em contos de fadas. Além disso, o Líder da semana assumirá mais responsabilidades, enquanto Marcos Veras e Luis Miranda contribuirão com quadros de humor exclusivos.

Uma nova adição à dinâmica será o grupo Puxadinho, que se unirá aos já conhecidos Pipoca e Camarote. Rumores sugerem que esse grupo será composto exclusivamente por “microinfluenciadores”, divididos em duplas. O público terá o poder de escolher um participante de cada par, e esses jogarão juntos como se fossem uma única pessoa.

Apesar de a lista completa de participantes ainda não ter sido revelada, Boninho, que está por trás do “BBB”, tem soltado algumas pistas sobre os futuros habitantes da casa, utilizando desenhos enigmáticos, como um avião, um agricultor, uma pessoa sem dinheiro, uma mulher com um microfone em punho e um cozinheiro com seu inseparável rolo na mão.