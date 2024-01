BBB 24: descubra os cuidados de Yasmin Brunet com o cabelo

Reprodução/Instagram Antes de estrear no BBB 24, modelo já revelou os truques para manter o cabelão de “sereia”

O cabelo de Yasmin Brunet está em alta nas redes sociais desde que a modelo foi confirmada como participante do BBB 24. O cabelão loiro e ondulado se tornou quase que a marca registrada de Yasmin e lhe inspirou a criar a sua própria marca de cuidados com os fios, a Yasmin Beauty. Antes do confinamento no reality, a loira já havia compartilhado seus truques para manter as madeixas com a aparência sempre bonita e saudável. Veja algumas das dicas da sister:

#1 Umectação

A umectação é a técnica queridinha de Yasmin Brunet na rotina de cuidados capilares. A ideia é aplicar óleos vegetais no cabelo e deixá-los agir por algumas horinhas antes de lavar, a fim de restabelecer o brilho e fortalecer os fios.

Yasmin conta que, antes de lançar a Yasmin Beauty, começou a cuidar das madeixas em casa, criando receitas caseiras. Ela diz fazer a umectação à noite ou antes da academia, do meio para baixo do cabelo, e que costuma repetir o processo de 2 a 3 dias na semana.

#2 Maior tempo entre os cortes

Para manter o cabelão, a sister prefere evitar a tesoura. ” Eu corto quando vejo que chegou a hora de cortar”, já declarou ela.

#3 Lavar o cabelo “o mínimo possível”

A loira já confessou lavar o cabelo “o mínimo possível”. “O corpo humano é muito inteligente, não sai óleo do nosso couro cabeludo do nada, para encher o nosso saco. Eu tento ficar o maior tempo possível sem lavar o meu cabelo”, comentou, em entrevista à influenciadora Gabriela Morais no YouTube.

“Shampoo é o meu problema, porque destrói o nosso cabelo. Eu gosto de usar o mais natural possível, sem sal, sem sulfato, sem parabenos, sem todos esses negócios”, explicou ela. “Condicionador, eu gosto de misturar uns cinco na mão. Boto muito, misturo vários, boto daqui para baixo [do comprimento para baixo] e deixo um tempinho”.

“O óleo de coco vem quando meu cabelo já está oleoso, já tenho que lavar ele. Na noite anterior, passo daqui para baixo, faço uma trança, um coque bem frouxinho, prendo com uma piranha, e no dia seguinte eu lavo”, acrescentou. A modelo também disse não usar secador e afirmou que o cabelão leva cerca de 4 horas para secar naturalmente.

#4 Investir em uma boa escova de cabelo

Yasmin garante que escova o cabelo todos os dias antes de dormir. A dica de ouro é investir em uma boa escova para desembaraçar os fios e evitar que fiquem quebradiços.

#5 Ordem dos produtos

Outro segredo da modelo diz respeito à ordem dos produtos durante a lavagem dos fios. Quando faz a umectação, Yasmin diz molhar o cabelo, aplicar a máscara de tratamento e deixar o produto agir por alguns minutos. Na sequência, ela aplica o shampoo e o condicionador. Já quando não faz a umectação, a ordem é: shampoo – máscara – condicionador.

#6 Alimentação

Uma alimentação equilibrada e hidratação constante são essenciais para a manutenção da saúde capilar. Em entrevistas, Yasmin Brunet contou que percebeu mudanças positivas no cabelo quando passou a se preocupar com o que come. Vale lembrar que ela abdicou do consumo de carne.

Fonte: Mulher