‘BBB 22’: volume na cueca de Paulo André chama a atenção da web

Reprodução/BBB Cueca do brother chamou a atenção da web

Paulo André chamou a atenção dos internautas no ‘BBB 22’. Durante uma troca de roupa no reality, o brother ficou apenas de cueca branca no quarto ‘grunge’ e logo o nome do atleta entrou nos assuntos mais comentados no Twitter.

Muitos internautas brincaram com o volume da cueca de Paulo. “Paulo André é flagrado escondendo celular dentro da cueca”, disse um. “Paulo André guarda a pistola com silenciador na cueca vê se pode”, comentou outro.

Teve internauta que brincou com o desodorante patrocinador do reality. “Tira o above da cueca Paulo André”, disse. Outro brincou com a modalidade que Paulo compete: “não entendi o Paulo André agora. Por que ele tá com o bastão do revezamento 4×100 na cueca? É BBB ou Olimpíadas?”. Veja mais memes:

🚨ATENÇÃO🚨 Paulo André é flagrado escondendo celular dentro da cueca pic.twitter.com/Gi2oCK8zyx — Prim (@prim91312008) January 31, 2022





Meu Twitter tá todo assim hj depois do Paulo André aparecer de cueca branca: https://t.co/1ozbZCY1Ir — ᴮᴬᴿᴮᴬᴿᴬ ᴹᴼᴿᴳᴬᴰᴼ (@bmorgados) January 31, 2022

Paulo André de cueca branca é um ponto fraco em — • Marcinha (@LaurettMarcia) January 31, 2022





Tira o above da cueca Paulo André 😳 https://t.co/ocOv6GKEua — Fernandinha (@falanandoca) January 31, 2022

alguém avisa que paulo andré escondeu um pacote de bolacha na cueca 😳 #BBB22 — Alisson Brito 🦄 🏳️‍🌈 (@alissonsbrito) January 31, 2022

















mermão tá muito bem explicado o motivo dele não usar sunga, e o bicho ainda usa cueca branca, sério paulo andre pic.twitter.com/042VbtnMcx — ac (@thewallsline) January 31, 2022