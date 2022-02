BBB 22: Sonia Abrão critica exposição de Tiago sobre Silvio Santos

Reprodução/Instagram Tiago Abravanel deu detalhes sobre briga com tia

Sonia Abrão não aprovou as falas de Tiago Abravanel sobre a família dele e sobre o avô, Silvio Santos, no ‘BBB 22’. Na madrugada de terça-feira (1), o ator relatou conflitos com familiares e até uma briga com Patrícia Abravanel, tia dele.

Além disso, Tiago contou que Silvio Santos não frequenta os aniversários dele e disse que a mãe, Cintia Abravanel, sofre com o distanciamento deles com a família.

Durante o ‘A Tarde É Sua’, a apresentadora Sonia Abrão não concordou com as falas de Tiago e mostrou fotos dele com a família e com Silvio Santos. “Se essa foto não for simbólica, não sei, ele estaria fingindo, abraçando o avô? O avô sempre com os pijamas dele?”, questionou.

“O avô trouxe ele de volta para o SBT, a Globo não queria abrir mão do Tiago Abravanel, e ele foi porque ele quis ir. Então existe um lado saudável nessa relação, existem muitas coisas que devem ter sido resgatadas entre todos eles”, disse.

“Essas coisas que vemos resgatadas, através do material que ele mesmo publica nas redes sociais, em nome disso, em nome de respeito a essas mudanças positivas, acho que ele deveria ter continuado no positivo”, disse.

“Isso é amor, isso é uma mensagem boa, não traz prejuízo a família. Se você ama mesmo a sua família, até uma que possa ter te ferido e se você é tão do amor, você não coloca essas pessoas em uma situação de exposição”, comentou. Veja no vídeo:

