‘BBB 22’: Scooby diz que combinação de votos é “covardia”

Reprodução/BBB Scooby falou sobre combinação de votos de Bárbara e Athur

Após falar para o Paulo André curtir e não se preocupar com paredão , Pedro Scooby deu outra declaração mostrando que não se importa com o jogo dentro do BBB 22.

Bárbara, Scooby, Tiago e Arthur estavam conversando sobre as possibilidades para a formação do segundo paredão do reality. “Contando com a possibilidade de eu ir”, disse a sister.

Supreso, Athur concordou com Bárbara e disse que os dois “estão juntos”. Ela acredita que no caso de um contragolpe mais votado, Natalia seria a escolhida da casa.

Enquanto os dois calculavam votos e discutiam estratégias para se livrarem do paredão votando no mais votados, Scooby disse que definir um “alvo” seria uma “covardia”.