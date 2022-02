‘BBB 22’: “povo está apavorado”, diz Naiara após saída de Rodrigo

Reprodução/BBB Naiara viu expressões dos brothers

Será que Naiara Azevedo está realmente com o ‘bolo pronto’? Em conversa com Douglas Silva no ‘BBB 22’, a cantora sertaneja comentou que notou o desespero de alguns brothers após a saída de Rodrigo Mussi do programa. O gerente comercial foi eliminado com 48,45% dos votos na terça-feira (1).

“Na hora que o Rodrigo saiu, eu saí para fora e olhei a cara de cada um. Não vou dar nomes, mas o povo ficou apavorado, eu lia na boca das pessoas: ‘meu Deus, vou ter que mudar toda a minha estratégia de jogo'”, comentou. Douglas então confirmou a teoria de Naiara: “O próprio Eli falou isso para mim”.

Naiara também comentou que o grupo de Douglas, constituído por Pedro Scooby, Paulo André e Tiago Abravanel, é alvo dos brothers. “O grupo de vocês é foco lá do outro quarto. Isso aí é porque eu já ouvi. Não de todos, mas de alguns é”, comentou.

A cantora sugeriu brincar com o queridômetro, mas Douglas não quis. “Vamos começar a tacar o louco naquele queridômetro e mandar bombinha para ver o povo coçar a cabeça?”, disse. “Não faço isso não, se fizer isso a pessoa pira”, comentou. Naiara então rebateu: “mas isso é estratégia”, no que Douglas finalizou o assunto: “gosto de deixar fluir que assim eu consigo ler as pessoas”, disse.