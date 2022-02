‘BBB 22’: Paulo André é convocado para competição dentro do reality

Reprodução/BBB Paulo André foi convocado para competir

Paulo André foi convocado para o Campeonato Sul-Americano Indoor, que irá ocorrer em Cochabamba, Bolívia, nos dias 19 e 20 deste mês. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou os nomes dos convocados na terça-feira (8) e colocou Paulo na lista, apesar dele estar confinado no ‘BBB 22’.

Se for participar, Paulo André deve desistir do programa ou ser eliminado até terça-feira (15). O atleta foi convocado em live do presidente da CBAt, Wlamir Motta Campos.

Mas apesar da convocação, Paulo André já havia comentado que tinha planos de não disputar nenhum evento indoor, mesmo que fosse eliminado do ‘BBB’ antes das competições. O atleta não renovou contrato com o clube Pinheiros antes de entrar no reality.

Paulo André também se envolveu em outra polêmica desportiva. O corredor olímpico recebe ajuda financeira do governo, pelo programa ‘Bolsa Atleta’. Segundo o jornal ‘A Gazeta’, o atleta pode perder R$ 2 mil que recebe mensalmente para sustento na carreira por estar no reality show.