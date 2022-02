BBB 22: Maria opina sobre Jade e Paulo André: “Totalmente sem atitude”

Reprodução/Instagram Maria, Jade Picon e Paulo André no ‘BBB 22’





Durante conversa na academia com Lucas, Eslovênia e Laís, Maria fez alguns comentários sobre as possíveis relações amorosas no “BBB 22”. A sister, que movimentou o edredom com Eliezer na última madrugada, deu sua opinião sobre Jade Picon e Paulo André, um casal já especulado pelo público.

“Será que PA vai ficar com Jade?”, questiona Lucas. “Se ele continuar assim não vai não”, aponta Eslô.





“Se depender dele, totalmente sem atitude”, comenta Maria. “É tipo Rodrigo”, responde Laís. O engenheiro ainda questionou: “Mas será que a Jade dá abertura para ele?”.

A cantora então pontuou: “Não sei, acho que a Jade tá muito focada no jogo. Se ela quiser alguma coisa, acho que ela vai deixar lá pra fora”. “É então, colocaram pessoas aqui que não querem se expor”, completou Lucas.

Jade e Paulo André foram assunto na academia: “Se depender dele… totalmente sem atitude”. Vocês acham que o casal vai rolar no #BBB22 ? 👀 pic.twitter.com/9HGzZndmO4 — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 2, 2022