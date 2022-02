‘BBB 22’: Jessi desabafa com Linn, Naiara e Natália

Reprodução/BBB Jessi desabafou com Natália e Naiara

Jessilane conversou com Naiara Azevedo, Natália e Linn na área externa do ‘BBB 22’. Ao falarem sobre a conversa de Jessi com Douglas Silva na tarde de quinta-feira (3), a professora explicou o que comentou com o ator.

“Só falei que eu não deveria ter falado com ele e acabei criando uma situação pra mim. Que agora tô numa situação desconfortável em relação a vocês e em relação a ele”, disse a bióloga.

As sisters falaram sobre a conversa e sobre a discussão que tiveram na madrugada após Jessi contar que Linn pensaria em votar em Douglas no paredão.

“Acho que a gente entendeu todo mundo, né? Não tem por que ficar voltando nisso. Ficar cutucando uma ferida, sei lá. A gente não quer deixar a Jessi se sentindo culpada. Já expus as coisas que tava pensando”, afirmou Linn.

“A última coisa que eu quero é ser vista numa posição de leva e traz”, desabafou Jessi. Naiara disse que estava tudo entendido e Jessilane disse que tem dificuldade para guardar segredos.

“Acontece, tudo certo”, afirmou Natália. “Zerou a vida, tá tudo certo. Desculpa a forma como a gente reagiu”, disse a sertaneja.

Entenda o conflito

Na madrugada da festa do líder, Jessi contou para Douglas Silva que Linn estava traçando estratégias e que ele seria algum voto. A conversa gerou um desconforto na artista, em Naiara e Natália, que discutiram com a professora por expor o grupo para o adversário.

Pela tarde, o grupo se entendeu e Linn explicou que se sentiu exposta. “Eu sei que sua intenção não era me expôr, eu não estava dizendo que você fez isso intencionalmente. Era isso que estava tentando te dizer ontem. Primeiro: foi você que foi atrás para falar dessa conversa. Falei ontem para o DG que se ele quiser pode me chamar para conversar. Eu também quero conversar”, disse.

“O que acho curioso é que, em um momento como a festa, em que está todo mundo meio alto, bebendo, ele ir atrás de você para perguntar intenção de voto de outras pessoas, de um grupo. Primeiro que o nosso voto foi aberto, votei abertamente”, disse.