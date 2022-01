‘BBB 22’: Brunna Gonçalves diz que não se vê fazendo sexo com homem

Reprodução/BBB Brunna comentou sobre relacionamento com Ludmilla

Durante conversa com Naiara Azevedo no ‘BBB 22’, Brunna Gonçalves falou sobre a relação com Ludmilla, com quem é casada e também sobre sexo lésbico. No bate-papo, ela comparou como é se relacionar com homens e com mulheres.

“Não volto atrás. Eu falo pras minhas amigas: ‘Olha, gente, eu já dei a planta pra vocês. Vão por outro caminho que vocês não vão se arrepender!'”, disse a dançarina, em tom de brincadeira. “Não tem comparação. Nem me vejo mais fazendo sexo com homem”, disse.

Naiara então perguntou: “é que você tem que se satisfazer com o que você tem, né?. Então Brunna disse que a relação é “outra parada”. “Mulher conhece cada detalhezinho do corpo… Assim, sensacional. Tem de tudo! Uma coisa que eu digo pra vocês: Nós não dependemos de homem pra p*rra nenhuma. Nada”, comentou.

“Tem gente que pergunta assim: ‘Quem é o homem da relação?’. Se eu quisesse um homem, eu estaria com um homem. Não tem homem. São duas mulheres. Muitas pessoas perguntam isso. Não tem homem, não precisa. [Ludmilla] é tudo na minha vida”, disse Brunna.

A sertaneja então comentou sobre a paixão de Brunna por Ludmilla. “Na hora que você ver vídeo dela, você vai dar uma desmontada. Você é muito apaixonada”, afirmou. A dançarina concordou:

“Eu sou muito. Muito! E ela também. Nós duas, né? A gente sempre pergunta pros nossos amigos: ‘Quem você acha que é mais apaixonada?’. Eles respondem: ‘As duas’. Porque se você ver, a gente é o tempo inteiro grudada, entranhada. Senta do lado, fica abraçando. Dá comida na boca, fica no banheiro junto na hora do banho pra conversar”, disse.