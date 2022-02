‘BBB 22’: Brunna diz preferir ser planta do que cancelada: “Não ligo”

Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves no ‘BBB 22’





Durante conversa com Bárbara e Vinicius nesta quarta-feira (9), Brunna Gonçalves falou sobre um assunto que cerca sua participação no “BBB 22” entre o público: ser uma “planta” no jogo. A bailarina afirmou que preferia encarar esse título do que ser cancelada.

A carioca tocou na questão ao comentar sobre a última dinâmica na casa, o Jogo da Discórdia: “Não ganhei nenhuma plaquinha!”. A modelo reagiu: “A gente não é planta, né gente?”.





Em seguida, Vyni revelou que morre de medo de ser chamado assim pelo público. Brunna então expôs sua opinião: “Não ligo, não. Prefiro ser planta do que ser cancelada […] Preferiria ser planta do que ser odiada. ‘Ah, não fez nada’… Foi incrível, fiz nada.”

“‘Só ficou puxando essas laces, Brunna! Só fez trocar de cabelo!’ É, só fiz isso.”, completou a sister entre risadas. Veja um trecho da conversa abaixo:

a brunna falando que prefere sair como planta do que cancelada e que se falarem que ela só foi pra mudar de lace ela vai concordar SOCORRO JAKAKAKAKAKKAKAK #BBB22 pic.twitter.com/i1b2Ij0t1h — ingrid (@onlyingrid_) February 9, 2022









