‘BBB 22’: Bárbara fica preocupada após usar expressão racista

Reprodução/Instagram Bárbara fica preocupada após usar expressão racista

Após o jogo da discórdia no “BBB 22” , Bárbara estava conversando no quarto do líder com Laís Caldas e Jade Picon quando usou uma expressão racista. A relações públicas estava falando sobre o desempenho de Douglas Silva quando fez o comentário preconceituoso.

“Ele fez aquele samba do criolo do… ai que feio, ia falar uma expressão muito velha e horrorosa. Ele fez o samba que ele falou que fez… Meu Deus, quase falei uma expressão racista”, disse Bárbara. Por mais que ela tenha interrompido a própria fala imediatamente quando percebeu que estava usando uma expressão racista, ficou claro que ela iria dizer “samba do criolo doido”.

“Eu ouvi o que você ia falar”, disse Laís depois da fala da amiga. “Ia ser péssimo”, completou Jade Picon e Bárbara se justificou novamente.

“Quase falei, mas foi por força do hábito. Por usar a expressão samba. Eu nem uso essa expressão”, explicou a gaúcha em tom de preocupação.

Bárbara falando que o @Silva_DG fez o “samba do criolo doido”, são essas minas que vocês vão deixar feliz se ele sair. pic.twitter.com/StSuTxlCW3 — ixter arlequina do arthur (@Iegendior) February 8, 2022