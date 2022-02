‘BBB 22’: Arthur fala estratégias de jogo para Bárbara de propósito

Reprodução/BBB Bárbara falou sobre a prova do líder

Durante conversa na academia do ‘BBB 22’, Arthur Aguiar comentou sobre as apostas para a semana do jogo e jogou informações para Bárbara levar até Jade Picon. A conversa começou com a modelo perguntando quem seria a “próxima vítima”.

“Próxima vítima ou Líder?, diz Arthur. Ela responde: “Vítima de sair da casa”. “Isso não tem como saber, são muitas variáveis”, disse o ator. “A pessoa que você mandaria para o Paredão não é a mesma que eu mandaria e que ele mandaria”, comentou.

“Essa última dinâmica foi perfeita. Porque o programa mostrou que não existe ninguém que está seguro. Com dois votos você pode ir ao Paredão. E dois votos não é nada”, disse.

Bárbara então fala da sensação de ser Anjo. “Foi isso que falei na minha justificativa quando imunizei a Laís. Sabia que pela casa, teoricamente ela não estava ameaçada. Mas sei que, dependendo da dinâmica, basta um voto”, disse.

Então, Arthur diz que as dinâmicas irão mudar. “Não dá para saber, eles vão ficar mudando. E isso que é maneiro do jogo, tira todo mundo da zona de conforto: ‘Eu me dou bem com todo mundo, ninguém vota em mim, uma ou duas pessoas votam’. Então, beleza, dois votos e está no Paredão”, disse.

Arthur então comenta e pensa em uma boa reviravolta de jogo. “Acho que pelos meus acontecimentos seria legal se eu pegasse também. Saí do monstro, fui para o paredão (emparedado pela líder, que eu não esperava)… Então eu acho que seria legal eu pegar esse líder aí. Acho que seria uma reviravolta interessante pro jogo, só acho”.

Sobre os possíveis vetos na prova de hoje, Arthur disse que é uma possibilidade ser vetado por Jade Picon. “A primeira frase dela foi, após o paredão, é que a gente tem uma segunda chance. Aí ela me veta? Que segunda chance é essa?”, disse. Veja:

“Eu acho que pelos meus acontecimentos seria legal se eu pegasse também. Saí do monstro, fui para o paredão (emparedado pela líder, que eu não esperava)… Então eu acho que seria legal eu pegar esse líder aí. Acho que seria uma reviravolta interessante pro jogo, só acho.” 🗣🙏🏼 pic.twitter.com/nUKZpf77Tj — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 10, 2022





Sobre o possível veto na prova de hoje, o Arthur disse que sim, é uma possibilidade. Mas após o discurso do Tadeu, a líder disse “que a gente tenha uma segunda chance” então ele não vai entender que segunda chance seria essa. Mas é o jogo dela e tudo certo. #BBB22 pic.twitter.com/YviXHYg0mE — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 10, 2022

Logo após a conversa, Bárbara sai da academia e Paulo André tenta repreender Arthur, que responde que a conversa foi estratégica. “Po, não dá para confiar”, disse Paulo André. “Tudo o que eu falei, falei de propósito, para ela levar. Tudo o que eu falei aqui, ela vai bater para a Jade e está tudo bem”, contou. Veja:

Arthur informa que tudo que falou agora na academia foi de propósito porque sabe que a Bárbara leva pra Jade! 🚀🤫 pic.twitter.com/1oKgqhpmZU — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 10, 2022