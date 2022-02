‘BBB 22’: Arthur diz que Tiago Abravanel é prioridade para ele no jogo

Reprodução/BBB Arthur Aguiar e Tiago Abravanel conversaram sobre jogo

A aliança entre Tiago Abravanel e Arthur Aguiar está ficando mais forte. Depois do paredão, que eliminou Naiara Azevedo, os artistas resolveram estreitar os laços dentro do ‘BBB 22’. Em conversa na academia, os dois comentaram que são prioridade no jogo um do outro, independente dos amigos e aliados.

“Eu sempre vou querer te proteger porque você é importante para a minha vida e principalmente aqui no jogo”, disse Arthur. Então, Tiago concordou e disse que os dois podem falar de jogo independente dos outros colegas, como Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva.

“Eu também, o ponto é que hoje, como prioridade, você só tem a mim e eu só tenho a você. Acho que, tirando a pessoa que me votou, não acho que sou primeira opção de voto da maioria da casa, mas não quero contar com o ovo no c* da galinha”, disse Tiago, brincando com o fato de se garantir sem saber o resultado de uma possível votação.

“É aquela coisa: a pessoa pensa que ninguém vai votar e vota no Tiago, vai outra e vota também e aí você vai para o paredão. Não adianta, depois do paredão, pensar que poderia fazer outra coisa”, comentou. Veja no vídeo:

Titi e @Aguiarthur a cada dia sendo mais que amigos, friends! Hoje declararam que um é prioridade do outro no jogo. Eu não sei vocês, mas a gente tá amando demais essa amizade! 🧸♥️✨ Vídeo: Reprodução/ Globoplay #BBB22 #RedeBBB #TeamAbrava pic.twitter.com/80cIWSOBMo — Tiago Abravanel 🧸 (@TiagoAbravanel) February 9, 2022