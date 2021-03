‘BBB 21’: Rodolffo é novo líder; semana terá Paredão Falso

Na noite desta quinta-feira (04), os participantes do “BBB 21” disputaram a prova do líder da semana, lembrando que é a semana do paredão falso . A prova foi patrocinada pela Americanas e foi de habilidade.

O Tiago explicou a prova: “Vocês deverão realizar uma entrega rápida das Americanas no menor tempo possível. Para isso, cada jogador terá sua própria moto.Para movimenta-la vocês precisarão usar uma pistola de água, que precisa acertar uma roda. Quando a água parar de sair da pistola, você deverá encontrar a chave certa, abrir o cadeado e apertar o botão para recarregar.”

A prova foi extremanete rápida, durou menos de 5 minutos e Rodolffo saiu na frente logo que começou e também conseguiu abrir o cadeado rapidamente e se consagrou como líder da semana.





Regras da semana

O líder da semana terá direito a um veto para a prova do líder na próxima semana e duas semanas de imunidade. No domingo, ele vai indicar duas pessoas ao paredão, uma do VIP e outra da xepa e ambas terão direito a contragolpe. Depois, o mais votado da casa e os dois que foram indicados por contragolpe terão direito ao bate e volta, quem sobrar, forma o paredão falso.