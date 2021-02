‘BBB 21’: Rafael Portugal passa trote em Arthur pelo Big Fone

Reprodução Arthur atende trote





O Big Fone tocou na noite de sábado (28), colocando Lumena, Rodolffo e Fiuk no paredão. Neste domingo, antes da formação do paredão, o telefone do ‘BBB 21’ tocou de novo, mas era um trote de Rafael Portugal que foi bolado por Boninho, o diretor do programa.

Arthur atendeu um dos telefones, e Portugal disse: “Alô? Oi, aqui é o Rafael Portugal! Estou chegando aqui nos Estúdios Globo já, tá, gente? Descupa o atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico pra me buscar aqui na portaria? Por favor? Alô, é da produção? Gente, não é da produção? Liguei errado! Fiz besteira, desculpa aí!”.

O instrutor de crossfit ouviu atentamente todo o recado e, ao colocar o telefone novamente no gancho, disse “era fake”. Lumena atendeu o outro telefone e respondeu Portugal, dizendo que poderia sim mandar o carrinho. Assista:





Desculp galera foi mais forte que eu pic.twitter.com/OMtS7A5lJ0 — Rafael Portugal 🤙🏻☎️ (@rafaelportugal) February 28, 2021