‘BBB 21’: Lumena volta a criticar Juliette: “Quis fazer o coletivo de otário”

Lumena e Juliette tentaram colocar um ponto final nos desentendimentos que tiveram no início do ‘BBB 21’ com uma conversa bem sincera na tarde deste sábado (27). Durante o papo, as duas conversaram sobre quando a advogada demorou demais no confessionário e quando ela elogiou o vestido branco da psicóloga.

“Naquela hora que você mandou eu calar a boca, eu poderia ter reagido”, disse Juliette. “Me desculpe”, pediu Lumena. A advogada disse que a perdoa, mas pondera. “Desculpo, mas me machucou”. “Coisas que aconteceram no início do programa você cristaliza”, destacou Lumena.

“Acontece toda hora. Vou lhe dar outro exemplo. Eu elogiei sua roupa, sem saber o significado para você e você achou ruim. Eu já falei das roupas de todo mundo e já vi você elogiando dos outros. Por que quando eu falo de você, você não aceita?”, perguntou a paraibana. A baiana respondeu: “Eu não entendi como elogio”.

“Então comigo você não entende, das pessoas, tudo bem”, comentou Juliette. “Eu tenho esse direito de não entender. A única coisa que eu estou te cobrando… você tem os seus ruídos, mas porque comigo você cristaliza”, disse Lumena. “Você sabe o que eu falo com os outros de você?”, perguntou Juliette. “A gente não troca”, frisou a psicóloga. “A gente não troca porque você não dá abertura. Eu falo com todo mundo dessa casa”, falou a advogada. “Quando te dou abertura, você vem cristalizando”, continuou a baiana.

O papo segue firme e as duas ressaltam características de suas personalidades: “Eu sou explosiva. Eu sou raivosa. Eu sou muito explosiva. É uma vulnerabilidade minha. E você também é”, afirmou Juliette. “Eu não me vejo como um estado. Tenho um mecanismo de reação. Eu, particularmente, não me vejo como uma pessoa raivosa, agressiva. Infelizmente as pessoas agem e me acionam a reação, o que é diferente. Eu não tenho essa condição na minha vida. Eu não acordo raivosa, eu sou uma mulher alegre, disponível para troca, amo interlocuções profundas e sinceras”, falou Lumena.

Juliette, então, analisou o comportamento de Lumena. “Veja só, quando você não está machucada, você está disponível”. A baiana rebateu: “A agressividade é um mecanismo. Quando as pessoas me fazem de otária, eu não fico calada. Isso é diferente de seu ser uma pessoa agressiva. E no confessionário você quis fazer o coletivo de otário. Quando parei para pensar, falei: ‘Nossa'”.

A advogada concluiu: “Isso é um julgamento seu. Eu julgo, discordo, não acho”.

Lumena falando do confessionário, e olha a janta da Juliette nela KKKKKKKKKKKKKKKK #BBB21 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/idF0OrHPBg — ma. (@rosnamais) February 27, 2021