‘BBB 21’: Lucas Penteado é alvo de pegadinha de influencer sem noção

Reprodução/Instagram Lucas Penteado e Gustavo Rocha

O influencer Gustavo Rocha, que recentemente foi acusado de racismo junto com Matheus Mazzafera, após o que, segundo eles, foi uma “brincadeira”, parece não ter limites para o seu senso de humor sem noção. Na noite de eliminação de Karol Conká, do ‘BBB 21’, o rapaz trocou a foto de seu perfil, assim como o nome para o de Lucas Penteado , desafeto de Karol dentro do reality.

O influencer começou a se passar pelo ator em uma brincadeira totalmente desnecessária e que confunde muita gente para desmentir uma fala de Karol, em entrevista, sobre ela ser “amiga de Lucas”. Em seu discurso, a rapper disse que já havia se resolvido com o ex-brother ainda dentro da casa.

Aconetece que quando Lucas descobriu a palhaçada de Gustavo, não achou graça nenhuma da ‘piada’ do rapaz e comunicou que aquilo era uma mentira e ainda ressaltou que apenas seu Twitter oficial poderia falar por ele.

Como era de se esperar, Gustavo disse que não pensou na hora de fazer a brincadeira. Ou seja, já deu para perceber que respeito é algo que Gustavo não aprendeu, pois sucessivamente ofende pessoas e depois acha que apenas dizer desculpa resolve. Noção mandou lembranças. Para os acanudados que seguem esta coluna de seis leitores, será que isso não cabe um processo por falsidade ideológica?