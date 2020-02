“BBB 20”: Prior desafia Marcela: “Me coloca no paredão com ela”

Felipe e Marcela continuam se estranhando no “BBB 20”. Nesta quarta-feira (5), os dois discutiram na cozinha. O plano dos homens de tentar seduzir Mari continua firme como assunto na casa, trazendo ainda mais discórdia depois da chegada de Daniel e Ivy.

Leia também: Daniel e Ivy entram no “Big Brother”

arrow-options Reprodução/Globo Daniel entra no “BBB 20” e conquista a confiança das mulheres









Saiba mais: “BBB 20”: Como Petrix causou revolta no público e foi eliminado no programa

Felipe ficou possesso por não ter sido convidado para a conversa entre as meninas e os novos participantes. “O problema é que isso pode estar sendo distorcido de uma forma que eu e o Lucas estamos entrando em uma situação que a gente não se colocou”, disse o brother que está irritado com Marcela .

O arquiteto disse ainda que a sister deveria ter se desculpado por acusá-lo na discussão do último domingo (2). “Eu achava que você ia virar para mim depois e falar: ‘Desculpa, Prior, por ter te exposto aquela hora’. Sei que você não vai fazer isso”, afirmou.

Leia também: Da maior para a menor rede, quem são os brothers mais populares do “BBB 20”?

Marcela, então, debochou. “Sinto muito, Prior, por não ter pedido desculpa para você”, ironizou.

E pelo visto Prior vai querer resolver essa briga com Marcela no paredão! “Por favor, se você ganhar o Líder coloca eu e ela, sério. Você vota nela e o restante vai me colocar, e se eu estiver errado podem me tirar, eu sei quem eu sou.”, disparou Felipe para Lucas.

Marcela: “Ai sinto muito Prior por não terá pedido desculpa pra você.”

DEBOCHA MESMO MEU AMOR PORQUE VOCÊ TÁ PODENDO, DEBOCHAAAA HAHA

pic.twitter.com/E2gqDAYjSy — Marcela Mc Gowan ? (@marcela_mcgowan) February 5, 2020